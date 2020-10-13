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Общество     13.10.2020 10:40

В России за сутки зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса с начала пандемии

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Теги:  коронавирус  смертность 

13 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки от коронавируса в России скончалось 244 человека, сообщает оперативный штаб.

Это является новым антирекордом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 28 мая, когда за сутки от коронавируса скончалось 239 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса скончалось за сутки 58 человек - максимальное число с 8 июня.


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Теги: 
коронавирус  смертность 

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