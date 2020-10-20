20 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 16 319 случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, сообщается, что за сутки выздоровело 9 704 пациента с коронавирусом, 269 человек скончалось в результате заболевания.



Всего с начала пандемии в России выявлено 1 431 635 случаев заболевания коронавирусом. 1 085 608 человек выздоровели, 24 635 человек скончались.