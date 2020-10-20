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Общество     20.10.2020 13:46

В России зафиксирован новый рекорд по числу новых случаев коронавируса - более 16 000

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Теги:  коронавирус  статистика 

20 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 16 319 случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, сообщается, что за сутки выздоровело 9 704 пациента с коронавирусом, 269 человек скончалось в результате заболевания.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 431 635 случаев заболевания коронавирусом. 1 085 608 человек выздоровели, 24 635 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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