14 сентября. Mossovetinfo.ru - В следующих выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.
Памфилова напомнила, что ранее было 13 партий, которые имели право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, а по итогам прошедших довыборов своих кандидатов в региональные парламенты провели три новых партии: «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».
Согласно законодательству, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.
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