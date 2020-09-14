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Общество     14.09.2020 13:23

В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий - ЦИК

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Теги:  ЦИК  Элла Памфилова  выборы  выборы в Госдуму  партии 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - В следующих выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

Памфилова напомнила, что ранее было 13 партий, которые имели право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, а по итогам прошедших довыборов своих кандидатов в региональные парламенты провели три новых партии: «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».

Согласно законодательству, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.


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Теги: 
ЦИК  Элла Памфилова  выборы  выборы в Госдуму  партии 

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