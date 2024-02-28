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В Сочи прошла 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» — Синьхуа
4 марта — Mossovetinfo.ru — 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» состоялась в воскресенье в Сочи ...
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02.03.2024, 06:42
Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
2 марта — Mossovetinfo.ru — Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, разработчика проект...
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28.02.2024, 09:46
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Умер последний премьер СССР, бывший председатель Совета министров Советского Союза, э...