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Общество     04.03.2024 17:58

В Сочи прошла 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» — Синьхуа

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Теги:  Всемирный фестиваль молодежи  Сочи  2024  Китай  Россия  дружба 

4 марта — Mossovetinfo.ru — 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» состоялась в воскресенье в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, который проходит с 1 по 7 марта, — сообщает Синьхуа из Сочи. Организаторами мероприятия выступили Китайское народное общество дружбы с заграницей, Общество китайско-российской дружбы и Общество российско-китайской дружбы.

«Более 500 человек, включая представителей различных слоев китайского и российского общества, а также молодежи из других стран, приняли участие в этом грандиозном событии, посвященном 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

В ходе мероприятия заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Юань Миньдао отметил, что молодежь является самой активной и энергичной силой общества, это надежда страны и будущее нации», — отмечается в сообщении.

По словам Юань Миньдао, молодые люди из Китая и России должны активно строить сообщество единой судьбы человечества и демонстрировать миру ответственность молодежи великих держав.
Фото - Синьхуа -- Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы
Фото: Синьхуа —— 3 марта, Сочи, Россия. Китайская артистка выступает на мероприятии «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы».

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Теги: 
Всемирный фестиваль молодежи  Сочи  2024  Китай  Россия  дружба 

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