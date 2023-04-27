В столичном регионе 9 мая ожидаются - переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла

9 мая – Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла, атмосферное давление около 759 мм ртутного столба ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 9 мая, - сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, по области - от плюс 11 до плюс 16 градусов. Ветер северный, 2-7 м/c», - говорится в сообщении.