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Общество     09.05.2023 08:10

В столичном регионе 9 мая ожидаются - переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла

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Теги:  погода  Московская область  Москва 

9 мая – Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла, атмосферное давление около 759 мм ртутного столба ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 9 мая, - сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, по области - от плюс 11 до плюс 16 градусов. Ветер северный, 2-7 м/c», - говорится в сообщении.

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Теги: 
погода  Московская область  Москва 

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