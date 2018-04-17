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Общество     17.04.2018 13:02

В столице открыли памятник «Огнеборцам Москвы»

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Теги:  пожарные  памятник 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Во вторник в столице состоялось открытие памятника «Огнеборцам Москвы».

Памятник открыли на территории Главного управления МЧС России по Москве - в историческом здании Пречистенского пожарного депо XIX века.

Мероприятие прошло в день 100-летия со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем».

Памятник создал выигравший конкурс старший преподаватель МГАХИ им. В.М. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин.


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Карта места

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Теги: 
пожарные  памятник 

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