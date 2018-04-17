Другие материалы
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Общество
17.04.2018, 13:02
В столице открыли памятник «Огнеборцам Москвы»
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Во вторник в столице состоялось открытие памятника «Огнеборцам Москвы». Памятник открыли на территории Главного управления МЧС России по Москве - в историческом...
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Общество
17.04.2018, 10:04
В Москве второй день подряд в воздухе фиксируется превышение уровня сероводорода
17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве второй день подряд в воздухе фиксируется превышение уровня сероводорода, следует из данных «Мосэкомониторинга». Предельно допустимая концентрация (ПДК) с...
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Общество
17.04.2018, 08:31
До 21 градуса тепла будет в Москве 17 апреля
17 апреля. Mossovetinfo.ru – До 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по обла...