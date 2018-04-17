17 апреля. Mossovetinfo.ru – Во вторник в столице состоялось открытие памятника «Огнеборцам Москвы».



Памятник открыли на территории Главного управления МЧС России по Москве - в историческом здании Пречистенского пожарного депо XIX века.



Мероприятие прошло в день 100-летия со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем».



Памятник создал выигравший конкурс старший преподаватель МГАХИ им. В.М. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин.