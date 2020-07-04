5 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в субботу, 3 июля, в некоторых местах выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в метеобюро столицы.



В июле месячная норма осадков составляется 94 миллиметра. В субботу выпало от 21 миллиметра на ВДНХ до 55 миллиметров в других районах города. Ливень привел к подтоплению некоторых улиц.



Порывы ветра при грозе достигали 20 метров в секунду. Как сообщает «Интерфакс», было повалено более 40 деревьев.