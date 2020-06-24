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Общество     24.06.2020 15:36

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» запустили раздел с викторинами

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Теги:  Великая Отечественная война  викторины  проекты 

24 июня. Mossovetinfo.ru – В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» запущен раздел с викторинами, посвященными Великой Отечественной войны, сообщается на портале mos.ru.

Пользователям доступны викторины о Параде Победы 1945 года, о Берлинской операции Красной Армии, о культуре и искусстве во времена Великой Отечественной войны, и о других военных событиях.

Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» является совместным проектом Главархива Москвы и центров госуслуг «Мои документы». Проект был запущен в начале мая. В основу экспозиции виртуального музея легли более 7,5 тысячи документов, которые москвичи прислали в ходе одноименного проекта.


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Теги: 
Великая Отечественная война  викторины  проекты 

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