24 июня. Mossovetinfo.ru – В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» запущен раздел с викторинами, посвященными Великой Отечественной войны, сообщается на портале mos.ru.
Пользователям доступны викторины о Параде Победы 1945 года, о Берлинской операции Красной Армии, о культуре и искусстве во времена Великой Отечественной войны, и о других военных событиях.
Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» является совместным проектом Главархива Москвы и центров госуслуг «Мои документы». Проект был запущен в начале мая. В основу экспозиции виртуального музея легли более 7,5 тысячи документов, которые москвичи прислали в ходе одноименного проекта.
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