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Общество     09.05.2022 11:59

В военном параде приняли участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники

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Теги:  9 мая  Москва  парад  Президент  Владимир Путин  выступление 

9 мая. Mossovetinfo.ru - В военном параде на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года приняли участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, - сообщил сайт Кремля. Воздушная часть военного парада в Москве на День Победы отменена из-за погоды, сообщил для СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на военном параде подчеркнул, что «защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священной». «Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – России», - отметил Путин.

«9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу», - сказал Президент России.

Путин остановился на ситуации, предшествовавшей началу спецоперации в Украине. «В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», - сказал он.

«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», - подчеркнул Президент.

«Обращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», отметил Путин.

Президент также затронул тему дополнительных мер поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов и сообщил, что Указ об этом подписан сегодня.

Фото: пресс-служба Президента России (Сайт Президента России). - В.Путин с ветеранами на трибуне в период Парада на Красной площади 9 мая 2022 года


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Теги: 
9 мая  Москва  парад  Президент  Владимир Путин  выступление 

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