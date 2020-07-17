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Общество     17.07.2020 15:33

В выходные, 18-19 июля, в Москве будет прохладно и дождливо

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Теги:  погода  прогноз погоды 

17 июля. Mossovetinfo.ru – Прохладная, пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди, температура не поднимется выше +20..22°.

В воскресенье выглянет солнце, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, температура воздуха немного вырастет до +24..26°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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