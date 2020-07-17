17 июля. Mossovetinfo.ru – Прохладная, пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди, температура не поднимется выше +20..22°.
В воскресенье выглянет солнце, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, температура воздуха немного вырастет до +24..26°.
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