17 апреля. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные поднимется до 15 градусов тепла, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, в выходные ожидается преимущественно солнечная погода, в субботу днем воздух прогреется до +12 градусов, в воскресенье – до +15. При этом в ночное время температура воздуха также будет оставаться плюсовой.



Вильфанд также отметил, что несмотря на малое количество осадков, выпавших в Москве с начала апреля, почва в Московском регионе увлажнена в достаточной степени, поэтому пожароопасный период не начнется раньше конца мая.