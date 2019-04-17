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Общество     17.04.2019 16:55

В выходные в Москве потеплеет до +15 градусов

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Теги:  погода  потепление 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные поднимется до 15 градусов тепла, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в выходные ожидается преимущественно солнечная погода, в субботу днем воздух прогреется до +12 градусов, в воскресенье – до +15. При этом в ночное время температура воздуха также будет оставаться плюсовой.

Вильфанд также отметил, что несмотря на малое количество осадков, выпавших в Москве с начала апреля, почва в Московском регионе увлажнена в достаточной степени, поэтому пожароопасный период не начнется раньше конца мая.


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Теги: 
погода  потепление 

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