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Общество     17.09.2021 10:18

Венедиктов сообщил о DDOS-атаках на онлайн-голосование в Москве

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Теги:  ДЭГ  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  электронное голосование  онлайн-голосование 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDOS-атаках на дистанционное электронное голосование в Москве.

«Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», - сказал Венедиктов журналистам.

На дистанционное электронное голосование в Москве зарегистрировались более двух миллионов человек.

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Теги: 
ДЭГ  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  электронное голосование  онлайн-голосование 

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