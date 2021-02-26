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Общество     26.02.2021 20:38

Венедиктов предложил досрочно завершить голосование по памятнику на Лубянке

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Теги:  ОП Москвы  ОП  Венедиктов  Алексей Венедиктов  Константин Ремчуков  Ремчуков  голосование  общественная палата  Лябянка  Лубянская площадь 

27 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить в палате досрочное завершение голосования по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщает РИА Новости.

«В опросе приняли участие более 300 тысяч пользователей, соотношение голосов не меняется уже почти сутки... В связи с вышеизложенным предлагаю провести заседание Совета Общественной палаты Москвы и обсудить вопрос о завершении голосования», – говорится в обращении Венедиктова, направленном председателю ОП Москвы Константину Ремчукову.

Голосование по вопросу о том, какой памятник установить на Лубянке, стартовало в проекте «Активный гражданин» в четверг, 25 февраля. На выбор предлагается два варианта: полководец и великий князь Александр Невский и революционер, создатель и первый руководитель ВЧК Феликс Дзержинский. В голосовании лидирует Александр Невский. Голосование должно продлиться до 5 марта.

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Теги: 
ОП Москвы  ОП  Венедиктов  Алексей Венедиктов  Константин Ремчуков  Ремчуков  голосование  общественная палата  Лябянка  Лубянская площадь 

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