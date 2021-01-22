Венедиктову не поступали материалы о лишении лицензии радиостанции «Эхо Москвы»

22 января. Mossovetinfo.ru – В редакцию радиостанции «Эхо Москвы» не поступали материалы о лишении радиостанции лицензии, сообщил в своих социальных сетях главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



По словам Венедиктова, радиостанция не получала ни письменных материалов, ни устных указаний, ни от Прокуратуры, ни от Роскомнадзора.



Ранее в СМИ со ссылкой на источники во властных структурах сообщили, что власти рассматривают возможные меры вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за призывы к незаконным действиям.



