Верховный суд подтвердил право ДПС останавливать машины где угодно

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 12 февраля Верховный суд России подтвердил законность нового административного регламента МВД позволяющего инспекторам ДПС останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов. В прежнем регламенте, который действовал 8 лет, такого права не было. Машины было разрешено останавливать либо на посту, либо на дороге при проведении спецмероприятий.



Верховный суд отклонил заявление юриста из Перми о признании незаконным п. 84.13 административного регламента МВД по надзору на дорогах, утвержденного приказом МВД от 23 августа 2017 года.





Ранее Минюст не нашел признаков коррупции в административном регламенте МВД.