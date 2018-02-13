15:03 Происшествия Зона поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье расширена
14:05 Мнения В Кремле прокомментировали сообщения о возможной гибели в Сирии сотен российских граждан
13:12 Город (Москва и область) 35 видов блинов учат готовить в кулинарных школах «Московской Масленицы»
12:45 В мире В США связывают отмену санкций к России с прекращением «вмешиваться в выборы США»
12:28 Общество Собянину от ОНФ передан «пакет общественных предложений» по улучшению жизни москвичей
17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР
12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик
08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор
21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги
13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»
12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice
12:33 В России ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов
10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля