24 августа. Mossovetinfo.ru – Ветеран футбольного клуба «Спартак» Алексей Парамонов скончался в Москве на 94-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на близкого друга Парамонова Михаила Захарова.
Алексей Парамонов отыграл в составе красно-белых 13 сезонов – с 1947 по 1959 год. За эти годы он четырежды стал чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны. Всего он провел за «Спартак» 302 матча, в которых забил 72 мяча. Кроме того, Парамонов выступал за сборную СССР, в составе которой стал олимпийским чемпионом 1956 года.
О времени и месте похорон Парамонова будет сообщено позднее.
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