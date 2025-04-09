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Ветеран войны, почетный гражданин Москвы Иван Слухай умер на 101-м году жизни
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московс...
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14.04.2025, 09:24
19 апреля в столице состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая
14 апреля — Mossovetinfo.ru — 19 апреля в столице состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая. Он прой...
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09.04.2025, 08:50
Михаил Ефремов покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области
8 апреля — Mossovetinfo.ru — Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досро...