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Общество     16.04.2025 13:06

Ветеран войны, почетный гражданин Москвы Иван Слухай умер на 101-м году жизни

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Теги:  Иван Слухай  скончался  почетный гражданин Москвы  генерал-майор  Московский комитет ветеранов войны 

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования близким с связи с кончиной ветерана ВОВ Ивана Слухая. Собянин отметил, что «100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны».

Слухай Иван Андреевич - генерал-майор, участник Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. С первого и до последнего дня войны участвовал в боях, неоднократно был ранен. Иван Слухай ушел в народное ополчение в 1942 году, победу встретил в Австрии. Награжден орденом Красного Знамени, 4 орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I, II степени. Председатель Московского Комитета ветеранов войны.

В ноябре 2016 года председателю Московского комитета ветеранов войны Ивану Андреевичу Слухаю по предложению мэра Москвы было присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы» .

В апреле 2020 года Почетный гражданин Москвы, руководитель ветеранской организации столицы Иван Слухай был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В указе Президента РФ Владимира Путина от 16 апреля 2020 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что он награжден «За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи».
Светлая память.

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Теги: 
Иван Слухай  скончался  почетный гражданин Москвы  генерал-майор  Московский комитет ветеранов войны 

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