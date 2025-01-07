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Общество     15.01.2025 01:39

«ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян

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Теги:  ВКонтакте  YouTube  охват  аудитория  Россия 

15 января — Mossovetinfo.ru — «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел YouTube по месячному охвату, Mediascope также зафиксировал снижение посещаемости видеохостинга после его полного замедления в России на 6% за год, — сообщает РБК в эксклюзивном материале.

Отмечается, что в декабре на фоне полного замедления YouTube его аудитория продолжила снижаться. Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%, по отношению к ноябрю 2024-ого — на 1,8%. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян. Но на фоне близких по значению показателей посещаемости и роста месячного охвата самого «ВКонтакте» на 2,8% за год этого оказалось недостаточно, чтобы американский видеохостинг сохранил преимущество.

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Теги: 
ВКонтакте  YouTube  охват  аудитория  Россия 

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