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Общество
15.01.2025, 01:39
«ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян
15 января — Mossovetinfo.ru — «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел YouTube по месячному охвату, Mediascope также зафи...
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Общество
11.01.2025, 13:52
Почти 1,7 тыс. животных забрали из городских приютов в Москве в 2024 году
11 января — Mossovetinfo.ru — Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом сообща...
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Общество
07.01.2025, 00:34
Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество Христово в храме на Поклонной Горе
7 января — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на Рождество посетил богослужение в храме Георгия Побед...