15 января — Mossovetinfo.ru — «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел YouTube по месячному охвату, Mediascope также зафи...

11 января — Mossovetinfo.ru — Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом сообща...