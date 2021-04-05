5 апреля. Mossovetinfo.ru - Политик Владимир Рыжков намерен выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы на довыборах в сентябре 2021 года. Об этом Рыжков сообщил в понедельник 5 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопросы ведущих программы «Персонально ваш».
Рыжков полагает, что в Москве необходимо уделить приоритетное внимание развитию местного самоуправления (МСУ) и прозрачности, подотчетности властей.
«Если говорить о Москве, то это город чрезвычайно богатый, это гигантский бюджет, но не хватает прозрачности, подотчетности и не хватает местного самоуправления», - сказал Рыжков, отвечая на вопросы о приоритетах своей программы.
«Нужно расширять права и финансовые возможности местного московского самоуправления, передавать туда вниз, в районы, в московские муниципалитеты полномочия и деньги. И тогда город будут еще более комфортным, удобным для жизни, ориентированный на интересы жителей», - пояснил Рыжков в прямом эфире "Эхо Москвы"
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Сейчас свободно два избирательных округа Московской городской Думы - №37 и №19. Довыборы в этих округах пройдут 19 сентября, одновременно с выборами в Госдуму. Предполагается, что Владимир Рыжков будет выдвинут партией «Яблоко».
Справка ИА «Моссовет» (биографическая):
Рыжков Владимир Александрович, - профессор Департамента международных отношений Высшей школы экономики, политический обозреватель «Новой газеты».
В 1990 г. окончил Алтайский государственный университет по специальности «История». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию в Северо-западной академии государственной службы по специальности «Исторические науки и археология». Тема диссертации: «История становления политической системы России в 1990-е гг.».
В декабре 1993 г., в декабре 1995 г., в декабря 1999 г., в декабре 2003 г. - избрался депутатом Государственной Думы.
В 1997 г. при поддержке всех фракций избран первым заместителем (первый вице-спикер) председателя Государственной Думы РФ.
Председатель общественного движения «Выбор России». Член Общественной палаты Москвы.