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Общество     05.04.2021 22:37

Владимир Рыжков намерен избираться в Мосгордуму - развивать МСУ и прозрачность властей

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Теги:  Рыжков  Мосгордума  выборы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru - Политик Владимир Рыжков намерен выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы на довыборах в сентябре 2021 года. Об этом Рыжков сообщил в понедельник 5 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопросы ведущих программы «Персонально ваш».
Рыжков полагает, что в Москве необходимо уделить приоритетное внимание развитию местного самоуправления (МСУ) и прозрачности, подотчетности властей.

«Если говорить о Москве, то это город чрезвычайно богатый, это гигантский бюджет, но не хватает прозрачности, подотчетности и не хватает местного самоуправления», - сказал Рыжков, отвечая на вопросы о приоритетах своей программы.

«Нужно расширять права и финансовые возможности местного московского самоуправления, передавать туда вниз, в районы, в московские муниципалитеты полномочия и деньги. И тогда город будут еще более комфортным, удобным для жизни, ориентированный на интересы жителей», - пояснил Рыжков в прямом эфире "Эхо Москвы".

Сейчас свободно два избирательных округа Московской городской Думы - №37 и №19. Довыборы в этих округах пройдут 19 сентября, одновременно с выборами в Госдуму. Предполагается, что Владимир Рыжков будет выдвинут партией «Яблоко».

Справка ИА «Моссовет» (биографическая):
Рыжков Владимир Александрович, -  профессор Департамента международных отношений Высшей школы экономики, политический обозреватель «Новой газеты».
В 1990 г. окончил Алтайский государственный университет по специальности «История». В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию в Северо-западной академии государственной службы по специальности «Исторические науки и археология». Тема диссертации: «История становления политической системы России в 1990-е гг.».
В декабре 1993 г., в декабре 1995 г., в декабря 1999 г., в декабре 2003 г. -  избрался депутатом Государственной Думы.
В 1997 г. при поддержке всех фракций избран первым заместителем (первый вице-спикер) председателя Государственной Думы РФ.
Председатель общественного движения «Выбор России». Член Общественной палаты Москвы.


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Теги: 
Рыжков  Мосгордума  выборы 

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