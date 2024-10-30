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Общество
06.11.2024, 18:23
Владимиру Ресину присвоено звание Героя труда России – указ Путина
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России депутату Госдумы Вл...
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Общество
05.11.2024, 15:40
Объявлен короткий список «Премии Читателя-2024»
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Российская государственная библиотека для молодёжи(РГБМ) и Оргкомитет Всероссийской л...
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Общество
30.10.2024, 13:11
Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ - Песков
30 октября — Mossovetinfo.ru — Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ, для Росс...