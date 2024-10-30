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Общество     06.11.2024 18:23

Владимиру Ресину присвоено звание Героя труда России – указ Путина

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Теги:  Ресин  Герой труда России  указ  Путин 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России депутату Госдумы Владимиру Ресину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя труда Российской Федерации Ресину Владимиру Иосифовичу - депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члену Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, - говорится в документе.

Экс-глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин с 28 сентября 2010 года по 21 октября 2010 года временно исполнял обязанности мэра Москвы, избирается в Госдуму через московскую региональную группу федерального списа кандидатов от партии «Единая Россия». На протяжении многих лет является куратором городской программы строительства православных храмов («Программа 200»).

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Теги: 
Ресин  Герой труда России  указ  Путин 

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