Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобулевскую премию мира, сообщает РИА Новости, со ссылкой на писателя Сергея Комкова



По словам Комкова, он направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября.



Ранее кандидатом на Нобелевскую премию мира был выдвинут президент США Дональд Трамп