Другие материалы
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Общество
24.09.2020, 12:38
Владмир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобулевскую премию мира, сообщает РИА Новости, со ссылкой на писателя Сергея Комкова По словам Комкова, он направил заявку на номинацию Путина на Н...
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Общество
24.09.2020, 10:47
Данные о новых случаях коронавируса по России на 24 сентября
24 сентября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 6 595 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Выздоровело 6 130 человек из ранее заболевших, ско...
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Общество
24.09.2020, 10:11
Число новых случаев коронавируса в Москве превысило 1000 впервые за три месяца
24 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса, сообщает telegram-канал «Кремлевская прачка». Таким образом, впервые за три месяца в остролице&nbs...