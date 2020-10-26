26 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отклонили все уведомления о проведении в Москве 4 ноября «Русского марша», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на националиста Дмитрия Демушкина.



По словам Демушкина, в качестве причины, по которым были отклонены заявки, московские власти назвали ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.



Кроме того, по словам Демушкина, 20 октября организаторы «Русского марша» направили письмо в мэрию, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября в Люблино, однако обращение осталось без ответа.