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Общество     26.10.2020 14:31

Власти Москвы отказались разрешить «Русский марш» из-за коронавируса

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Теги:  Русский марш  мэрия Москвы 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отклонили все уведомления о проведении в Москве 4 ноября «Русского марша», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на националиста Дмитрия Демушкина.

По словам Демушкина, в качестве причины, по которым были отклонены заявки, московские власти назвали ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, по словам Демушкина, 20 октября организаторы «Русского марша» направили письмо в мэрию, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября в Люблино, однако обращение осталось без ответа.


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Теги: 
Русский марш  мэрия Москвы 

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