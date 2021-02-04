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Общество     04.02.2021 11:00

Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

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Теги:  Госдума  выборы  Попов  Скабеева  Москва  197 Кунцевский  Единая Россия  Лысаков  Справедливая Россия  Тарнавский 

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов, который ведет эту программу вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой, обсуждает с властями предложение об участии от «Единой России» в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в одном из округов на Западе Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники в мэрии Москвы и подтверждение Е.Попова.

«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное, и я готов его обсуждать», — сказал Попов РБК.

В настоящее время обсуждается, что Е.Попов будет избираться по округу 197-м округе (Кунцевский – г. Москва) в состав которого входят районы Кунцево и Дорогомилово, Крылатское и Проспект Вернадского, Раменки и Фили-Давыдково, Можайский и Филевский парк.

В настоящее время депутатом в этом округе Вячеслав Лысаков, который, по мнению руководства партии, позволил себе в соцсетях ряд «неуместных и некорректных высказываний» в отношении законопроектов «Единой России» и других актуальных вопросов и по этой причине был недавно лишен поста первого зампреда одного из комитетов Госдумы.

Секретарь московского отделения партии Справедливая Россия Александр Тарнавский, экс депутат Госдумы, а также - Мосгордумы по части 197 (Кунцевского) округа, комментируя информацию о планах единороссов и властей поставить на этот округ Евгения Попова, сказал, что сейчас хотелось бы увидеть и услышать как Попова, так и «Единую Россию» в теме вероломного уничтожения яблоневого сада вдоль Кутузовского проспекта. Уничтожение этого сада, одного из символов данной территории, - завершается. «Да и других не красивых историй, творимых под прикрытием лживой пропаганды или замалчивания, в округе много», - сказал Тарнавский. «То, что «Единая Россия» приводит в московские округа на выборы «госпропагандистов», ранее не связанных с текущей жизнью округа, хорошо отражает ситуацию в Москве», - отметил Тарнавский.

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Теги: 
Госдума  выборы  Попов  Скабеева  Москва  197 Кунцевский  Единая Россия  Лысаков  Справедливая Россия  Тарнавский 

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