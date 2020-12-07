 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     07.12.2020 07:25

Власти Москвы рассказали, как следят за состоянием пациентов с COVID-19 на дому

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19 

7 декабря. Mossovetinfo.ru – Врачи телемедицинского центра проводят консультации для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Консультации также проводятся для участников пострегистрационного исследования вакцины от COVID-19. Об этом сообщает mos.ru.

Центр был создан специально для этих целей весной 2020 года, рассказывает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всего врачи провели уже более 820 тысяч консультаций.

Специалисты связываются с пациентами по видеосвязи или по телефону, оценивают их состояние. В случае ухудшения состояния пациента врач может принять решение о очном осмотре или госпитализации. Вся информация фиксируется в электронной медицинской карте.

В Москве в субботу был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса. За 4 декабря в столице было выявлено 7993 случая заболевания. В субботу Москве за сутки подтверждено 7512 новых случаев. Большинство заболевших лечится на дому.

5 декабря в столице стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пока сделать прививку могут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

07:44 Общество 70% в Москве одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

07:25 Общество Власти Москвы рассказали, как следят за состоянием пациентов с COVID-19 на дому

07:21 Происшествия Задержан полицейский, ранивший несовершеннолетнюю из травмата на юге Москвы

18:39 Другое «Динамо» обыграло «Арсенал» и вышло на четвертое место в РПЛ

16:16 В России Общероссийский день приема граждан перенесен из-за пандемии

Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru