Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы

17 января. Mossovetinfo. На проспекте Академика Сахарова 1 февраля пройдёт митинг против конституционной реформы. Проведением мероприятия согласовано московскими властями, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.



Митинг состоится на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Будет установлена сцена. О том, кто является организатором акции, и максимальная численность участников не сообщаются.



В ходе оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в конституцию страны, касающихся баланс различных ветвей власти и социальных вопросов. При этом президент заявил, что изменения в Конституции должны получить одобрение граждан страны.



Закон о поправках в конституцию планируется принять до лета 2020 года. Когда и в каком виде будет проходить голосование среди граждан, не данный момент неизвестно.