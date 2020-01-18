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Общество     18.01.2020 09:29

Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы

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Теги:  митинг  конституция 

17 января. Mossovetinfo. На проспекте Академика Сахарова 1 февраля пройдёт митинг против конституционной реформы. Проведением мероприятия согласовано московскими властями, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

Митинг состоится на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Будет установлена сцена. О том, кто является организатором акции, и максимальная численность участников не сообщаются.

В ходе оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в конституцию страны, касающихся баланс различных ветвей власти и социальных вопросов. При этом президент заявил, что изменения в Конституции должны получить одобрение граждан страны.

Закон о поправках в конституцию планируется принять до лета 2020 года. Когда и в каком виде будет проходить голосование среди граждан, не данный момент неизвестно.

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Теги: 
митинг  конституция 

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