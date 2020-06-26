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Общество     26.06.2020 12:54

Власти Москвы согласовали проведение 4 июля митинга, посвященного поправкам Конституцию

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Теги:  митинги  оппозиция  Сергей Удальцов  поправки  поправки в Конституцию  голосование 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы согласовали проведение 4 июля митинга, посвященного итогам голосования по изменениям в Конституции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.

Митинг пройдет в Сокльниках в Гайд-парке, и станет первым политическим митингом после снятия режима самоизоляции в Москве. Ожидается, что в митинге примут участие порядка 1000 человек.

По словам Удальцова, в митинге примут участие те, кто выступает против обнуления президентских сроков Владимира Путина, а также те, кто не будет принимать участие в голосовании по поправкам в конституцию. При этом, участники намерены обсудить итоги голосования.

Также участники митинга намерены потребовать изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, и выступить против политических репрессий и преследования оппозиции.

Помимо «Левого фронта», в оргкомитет митинга входят представители Партии Дела, партии «Другая Россия», Объединенной коммунистической партии, движения «Новороссия», Объединения перевозчиков России, Российского общенародного союза, «Гражданской солидарности» и ряда других организаций. Кроме того, организаторы намерены пригласить представителей КПРФ, Народно-патриотического союза и других политических сил, разделяющих повестку митинга.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Всего предложено 170 поправок, в том числе поправка, позволяющая президенту страны Владимиру Путину принять участие в президентских выборах 2024 года.


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Теги: 
митинги  оппозиция  Сергей Удальцов  поправки  поправки в Конституцию  голосование 

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