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Общество     30.03.2021 16:08

Во вторник и среду в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды  дождь 

30 марта. Mossovetinfo.ru — До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки, сообщается на сайте Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня вторника, 30 марта, и в ночь на среду в Москве может выпасть до 12 миллиметров осадков, при месячной норме апреля в 34 миллиметра.

Ранее было опубликовано предупреждение МЧС об усилении ветра и дождях, которые ожидаются в Москве с вчера вторника и до утра среды. При этом, по прогнозам синоптиков, в целом апрель в Москве будет теплым и с небольшим количеством осадков.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дождь 

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