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Общество
18.04.2018, 10:28
Вопрос о блокировке Facebook в России может встать до конца 2018 года – Роскомнадзор
18 апреля. Mossovetinfo.ru - - До конца 2018 года Роскомнадзор проверит соблюдение законодательства со стороны соцсети Facebook после чего может встать вопрос о блокировке Facebook в России. Об э...
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Общество
18.04.2018, 08:17
Пасмурно и дождливо: какая погода ждет москвичей 18 апреля
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода будет в Москве в среду, 18 апреля. Об этом сообщает центр погода «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13...
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Общество
17.04.2018, 18:34
Похолодание ждет Москву в конце недели
17 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве в конце недели ждет похолодание. Об этом сообщает центр погода «Фобос». В среду показания термометров не превысят +10…+13°, а общее количество осадков может ...