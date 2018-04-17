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Общество     18.04.2018 10:28

Вопрос о блокировке Facebook в России может встать до конца 2018 года – Роскомнадзор

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Теги:  Facebook  блокировка  Россия  Роскомнадзор 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - - До конца 2018 года Роскомнадзор проверит соблюдение законодательства со стороны соцсети Facebook после чего может встать вопрос о блокировке Facebook в России. Об этом сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия». 

«До конца 2018 г. мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов», - сообщил Жаров.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – сказал руководитель Роскомнадзора.

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Теги: 
Facebook  блокировка  Россия  Роскомнадзор 

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