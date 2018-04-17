Общество 18.04.2018, 08:17 Пасмурно и дождливо: какая погода ждет москвичей 18 апреля

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода будет в Москве в среду, 18 апреля. Об этом сообщает центр погода «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13...

Общество 17.04.2018, 18:34 Похолодание ждет Москву в конце недели

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве в конце недели ждет похолодание. Об этом сообщает центр погода «Фобос». В среду показания термометров не превысят +10…+13°, а общее количество осадков может ...