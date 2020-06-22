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Общество     22.06.2020 10:10

Врач сказал, как правильно носить маску в кафе

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Теги:  кафе  рестораны  общепит  медицинские маски 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, рассказал, как правильно использовать маску при посещении кафе, сообщает АГН «Москва».

По словам Тяжельникова, в кафе защитную маску можно снять, но после посещения лучше использовать новую маску. Также Тяжельников напомнил, что маску необходимо менять каждые два часа, а в жару – каждые 20-30 минут, так как от влажности маска теряет защитные свойства.

Кроме того, медик отметил, что при посещении кафе необходимо соблюдать социальную дистанцию, и рекомендовал перед приемом пищи тщательно вымыть руки с мылом, а не обрабатывать их антисептиком.

Тяжельников также рекомендовал воздержаться от посещения мест, где возможно скопление людей, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется.

С 16 июня в Москве начали работу летние веранды кафе и ресторанов. В полном объеме возобновить работу предприятий общепита планируется с 23 июня.


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Теги: 
кафе  рестораны  общепит  медицинские маски 

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