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Общество     13.11.2019 22:19

ВШЭ извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гусейновым

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Теги:  ВШЭ 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Комиссия по академической этике Высшей школы экономики принесла извинения профессору Гасану Гусейнову. Извинений принесены за то, что Гусейнов не был уведомлен о том, что его дело о высказывания будут рассматриваться на специальном заседании

«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», - заявила председатель комисси Наталия Ерпылева, чьи слова приводятся на сайте ВШЭ.

Гусейнов в конце октября на своей странице в Facebook возмутился отсутствием назвал современный русский язык «клоачным и убогим», возмутившись отсутствием иностранной прессы в московских киосках. Эти вызсказывания вызвали широкий общественный резонанс. Комиссия ВШЭ по академической этике рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения, но он отказался.



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Теги: 
ВШЭ 

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