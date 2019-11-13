13 ноября. Mossovetinfo.ru – Комиссия по академической этике Высшей школы экономики принесла извинения профессору Гасану Гусейнову. Извинений принесены за то, что Гусейнов не был уведомлен о том, что его дело о высказывания будут рассматриваться на специальном заседании
«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», - заявила председатель комисси Наталия Ерпылева, чьи слова приводятся на сайте ВШЭ.
Гусейнов в конце октября на своей странице в Facebook возмутился отсутствием назвал современный русский язык «клоачным и убогим», возмутившись отсутствием иностранной прессы в московских киосках. Эти вызсказывания вызвали широкий общественный резонанс. Комиссия ВШЭ по академической этике рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения, но он отказался.
22:19 Общество ВШЭ извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гусейновым
15:45 Город (Москва и область) Плановые отключения электричества пройдут 14 ноября в 25 муниципальных образованиях Подмосковья
13:04 Город (Москва и область) Расписание электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»
08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»
08:02 Общество Стартовало голосование, посвященное электронной медицинской карте