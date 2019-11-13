13 ноября. Mossovetinfo.ru – Комиссия по академической этике Высшей школы экономики принесла извинения профессору Гасану Гусейнову. Извинений принесены за то, что Гусейнов не был уведомлен о том, что его дело о высказывания будут рассматриваться на специальном заседании



«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», - заявила председатель комисси Наталия Ерпылева, чьи слова приводятся на сайте ВШЭ.

Гусейнов в конце октября на своей странице в Facebook возмутился отсутствием назвал современный русский язык «клоачным и убогим», возмутившись отсутствием иностранной прессы в московских киосках. Эти вызсказывания вызвали широкий общественный резонанс. Комиссия ВШЭ по академической этике рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения, но он отказался.