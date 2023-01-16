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Общество     16.01.2023 09:13

Вторичное жилье не привлекает покупателей - Ъ

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Теги:  жилье  покупатели  активность  дисконт  экономика 

16 января, Mossovetinfo.ru - Рост предложения и низкая активность покупателей сдерживают цены на рынке вторичной недвижимости: средняя стоимость жилья стагнирует, а большинство сделок по-прежнему заключаются с дисконтом, сообщает Коммерсантъ (Ъ).

Отмечается, что дисконт при среднем размере скидки 5,6% при срочной продаже может достигать и 20%. Предпосылок к увеличению спроса и цен на вторичное жилье участники рынка пока не видят. Поведение покупателей определяет сравнительно высокая стоимость кредитования, указывают они.

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Теги: 
жилье  покупатели  активность  дисконт  экономика 

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