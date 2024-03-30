Выставка Ивана Глазунова «Русский сад» откроется 12 апреля в «Зарядье»

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Выставка «‎Русский сад» откроется 12 апреля в Подземном музее парка «‎Зарядье». В экспозиции в Подземном музее будут представлены живопись Ивана Глазунова и предметы русской старины XVII - XIX столетий из собрания художника. Среди них – костюмы, предметы мебели, элементы декора, текстиль, а также видеоряд, который поможет посетителю погрузиться в атмосферу прошедших эпох.



Выставка будет работать с 12 апреля по 26 мая.



Иван Глазунов – народный художник, Академик Российской академии художеств, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также потомок сразу нескольких художественных фамилий. От отца – одного из крупнейших живописцев второй половины XX века, коллекционера и общественного деятеля Ильи Сергеевича Глазунова он унаследовал любовь к старине и тонкое понимание русской традиционной культуры.