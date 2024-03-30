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Общество
11.04.2024, 08:18
Выставка Ивана Глазунова «Русский сад» откроется 12 апреля в «Зарядье»
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Выставка «Русский сад» откроется 12 апреля в Подземном музее парка «Зарядье». В экс...
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Общество
08.04.2024, 08:06
До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 8 апреля
8 апреля — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москв...
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Общество
30.03.2024, 14:31
В 120 центрах «Московского долголетия» создано свыше 5 тысяч клубов - Собянин
30 марта — Mossovetinfo.ru —— В 120 центрах «Московского долголетия» создано свыше 5 тысяч клубов, «в проекте задейств...