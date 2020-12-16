 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     16.12.2020 23:13

Выставка нидерландской живописи XVI–XVII веков откроется в музее «Новый Иерусалим» 24 декабря

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  музей  Новый Иерусалим  выставка 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - К открытию 24 декабря в музее «Новый Иерусалим» (Истра - ред.) откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», сообщают Министерство культуры Московской области и музей.

"Всего в экспозиции будет представлено 70 работ, большая часть из которых будут показаны российской публике впервые. Этим масштабным проектом музей завершает год своего 100-летнего юбилея», - говорится в сообщении Минкульта МО.

"Выставка, на которой представлена одна из лучших частей нашей коллекции, включает произведения с уникальной историей поступления в собрание, ведь на приобретение некоторых картин уходили годы. Уверены, что выставка станет значимым событием и для самой коллекции, и для зрителей: творчество младших Брейгелей и их окружения — особое явление в истории искусства Северной Европы, представляющее большой интерес для самой широкой зрительской аудитории в России.
Для нас важно и почетно, что коллекцией заинтересовался Музейно- выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», один из самых современных и динамично развивающихся музеев нашей страны", - приводит слова Валерии и Константина Мауергауз сайт музея.

Фото: сайт музея "Новый Иерусалим"


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  музей  Новый Иерусалим  выставка 

Возврат к списку

Лента новостей

23:13 Общество Выставка нидерландской живописи XVI–XVII веков откроется в музее «Новый Иерусалим» 24 декабря

22:39 Другое «Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

19:11 В России Минздрав внес в календарь вакцинации прививку от коронавируса

18:17 В России Российские производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о заморозке цен

17:04 Другое Пользователи сообщают о серьезном сбое в работе Telegram

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru