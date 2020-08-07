 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     07.08.2020 21:10

ЯндексТакси начал показывать рейтинг пассажиров водителям

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Яндекс.Такси  рейтинг  ситсема  тест 

7 августа, Mossovetinfo.ru - "Яндекс.Такси" начал показывать рейтинг пассажиров водителям, - в тестовом режиме рейтинг пользователя отображается в водительском приложении "Таксометр", когда водитель принимает заказ. Обэтом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейтинг пользователей приложения "Яндекс.Такси" складывается из последних 40 оценок, поставленных водителями по пятибальной шкале, показывается в приложении пользователей с февраля.

Между тем, в конце июля нынешнего года, по итогам совместного рейда МАДИ и столичной ГИБДД сообщалось, что в Москве безопасным нельзя считать каждое пятое такси.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Яндекс.Такси  рейтинг  ситсема  тест 

Возврат к списку

Лента новостей

21:10 Общество ЯндексТакси начал показывать рейтинг пассажиров водителям

17:37 Город (Москва и область) Реконструкцию развязки Волоколамского шоссе с МКАД завершат до конца года

16:21 Общество Комфортная и ясная погода ожидается в Москве в выходные, 8 и 9 августа

15:43 Происшествия В Норильске произошел новый разлив нефти

14:05 Власть Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru