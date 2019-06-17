Другие материалы
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Общество
19.06.2019, 08:10
Ясная погода и усиление жары ожидаются в Москве 19 июня
19 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная погода без осадков и усиление жары ожидаются в Москве в среду, 19 июня, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +27…+29°, в...
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Общество
18.06.2019, 08:15
Жара, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве 18 июня
18 июня. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода с температурой воздуха на 5-6 градусов выше климатической нормы, переменная облачность и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве во вторник, 18 ию...
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Общество
17.06.2019, 14:24
Более 200 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы
17 июня. Mossovetinfo.ru – За первую неделю приема документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы, свои кандидатуры выдвинули 203 человека, сообщает пресс-служба Мосгоризибркома. Сообщается, ч...