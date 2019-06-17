19 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная погода без осадков и усиление жары ожидаются в Москве в среду, 19 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +27…+29°, в Подмосковье +25…+30°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 749 миллиметров ртутного столба.