29 июня. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие уже более миллиона человек, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1 190 726 человек. Из них приняли участие в голосовании 1 000 488 человек или 84,02%.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.
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