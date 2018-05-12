12.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Московская конференция партии «Яблоко» в начале июня зарегистрирует в состав московской городской организации (МГО) несколько сотен кандидатов (около 240 -ред.) из числа так называемых «сторонников Максима Каца» и выдвинет кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко», победившего на партийных праймериз. Также Сергей Митрохин получил полномочия еще 6 месяцев
возглавлять МГО и взял обязательство больше не выдвигаться на этот пост. В МГО объявлен переходный период реорганизации. Предложение о сокращении срока полномочий председателя московского отделения на переходный период с двух лет до 6 месяцев и другие компромиссные предложения были внесены Григорием Явлинским. Об этом с региональной конференции «Яблока» сообщает корреспондент ИА «Моссовет».
Г.Явлинский также вошел в состав регионального совета, задача которого на переходный период – «подготовить обновление отделения».
Сторонники Каца длительное время на конференции убеждали делегатов, что решение об их регистрации в МГО партии надо проголосовать на нынешней конференции, но не получили поддержки делегатов. Максим Кац имел возможность выступать с обоснованием такого предложения и с тем, что вместо Митрохина на переходный период надо выдвинуть другую кандидатуру. Делегаты выдвигали на пост руководителя МГО на переходный период Г.Явлинского, А.Бабушкина, Н.Рыбакова, Е.Русакову, С.Иваненко, но они взяли «самоотвод». Русакова при этом отметила, что не является столь же значимой фигурой как Явлинский и попросила Явлинского еще раз подумать о том, чтобы возглавить МГО на переходный период.
По предложению одного из лидеров «Яблока» Сергея Иваненко, конференция в субботу также приняла решение, что в ноябре нынешнего года все вопросы обновления московской организации будут решаться не в рамках конференции, а в рамках «московского съезда» - общего собрания членов городской организации. Собрание членов московского «Яблока» в ноябре изберет новое руководство организации на срок два года.
Выступая на конференции уже после того, как конференция определилась со своим отношением по спорным вопросам «переходного периода», Максим Кац призвал своих сторонников активно помогать развитию партии «Яблоко». «Всем – приходить! Никому – не выходить! Все будет в порядке!», - закончил Кац это свое выступление.
Также М.Кац счел нужным отметить, что не принимал участие в согласовании принципов и процедуры праймериз по выдвижению кандидата на пост мэра Москвы, утвержденного Бюро партии 25 апреля. Напомним, что Сергей Митрохин на этом Бюро заявил, что предлагаемый формат направлен против одного человека – «против Сергея Митрохина».
Григорий Явлинский с трибуны выразил признательность Кацу за его выступление. «Я бы хотел выразить слова признательности Максиму Евгеньевичу Кацу за то. что он произнес речь, которая сочетает элементы разочарования и надежды. Это обычное состояние в России. Может у нас не все получается, но мы на вас очень рассчитываем», - сказал Явлинский.