Общество 12.05.2018, 17:14 Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко»

12 мая. Mossovetinfo.ru – Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко». Решение было принято в субботу на конференции отделения партии. За проголосовали 38 человек, проти...