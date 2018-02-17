Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     17.02.2018 18:06

Явлинский, посетив приют для собак, сказал, что жестокость, безразличие к животным передается в другие сферы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Явлинский  собаки  приют  жестокость  мнение 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Кандидат в президенты России Григорий Явлинский, посетив в субботу приют для бездомных собак, сказал, что «жестокое обращение с животными — показатель состояния здоровья общества» Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

«При таком отношении к животным не надо удивляться, что потом происходят кровавые преступления в школах, и вырастают ребята, у которых жестокость, ненависть, злоба уже в крови — это происходит потому, что в стране позволено убивать животных», — сказал Явлинский.

«Когда общество не умеет обращаться с животными, то уверяю вас, оно и солдат своих бросает. Оно потом безразлично относится и к тем, кого отправляет воевать. И потом эти люди там гибнут. Появляются опять безымянные могилы. Родители не знают, что случилось с их детьми. Это все звенья одной цепи — жестокость, злоба. Атмосфера в обществе приводит к самым тяжёлым преступлениям», - пояснил политик.

«Защита животных — вопрос абсолютно принципиальный. На мой взгляд, исключительно политический, это очень важная часть моей программы и главного направления деятельности в стране вообще», — подчеркнул кандидат в президенты.

Явлинский отметил, что Государственная дума не может принять закон о защите животных вот уже почти 15 лет.

Также Явлинский обратил внимание журналистов, на угрозу уничтожения большого количества собак перед Чемпионатом мира, как это нередко бывает перед крупными мероприятиями. Причем часто это делают под видом «благородных» целей — отлавливают животных для стерилизации, а на деле их уничтожают, и тут замешана коррупция- на это тратятся миллиарды рублей, сказал кандидат в президенты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Явлинский  собаки  приют  жестокость  мнение 

Возврат к списку

Лента новостей

20:52 В мире Поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля намерены неонацисты

18:06 Общество Явлинский, посетив приют для собак, сказал, что жестокость, безразличие к животным передается в другие сферы

17:40 Другое Российские хоккеисты, победив сборную США, вышли в четвертьфинал Игр в Пхенчхане

16:15 В мире Признать Голодомор геноцидом украинского народа призвал Порошенко Конгресс США

13:08 Общество Обманутых пайщиков «совхоза Грудинина» задержали в Москве перед Съездом обманутых дольщиков

Актуальные материалы

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru