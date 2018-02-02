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Общество
05.02.2018, 12:36
Явлинский во вторник обсудит свою президентскую программу с доверенными лицами
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Кандидат в президенты России Григорий Явлинский, передавший на минувшей неделе в ЦИК РФ необходимые 105 тысяч подписей для регистрации, во вторник в Москве проведёт боль...
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Общество
05.02.2018, 11:31
Навального подозревают в избиении полицейских
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Утром 5 февраля в квартире Алексея Навального полиция начала проводить проверку по делу об «избиении полицейских». Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере. ...
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Общество
02.02.2018, 11:32
Вопрос о поддержке кандидата в президенты Грудинина рассмотрит 3 февраля общероссийский Съезд Левого Фронта
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Общероссийский съезд движения Левый Фронт, который планируется провести 3 февраля в гостинице «Измайлово», рассмотрит вопрос о поддержке кандидата в президенты Павла Груди...