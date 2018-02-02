Явлинский во вторник обсудит свою президентскую программу с доверенными лицами

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Кандидат в президенты России Григорий Явлинский, передавший на минувшей неделе в ЦИК РФ необходимые 105 тысяч подписей для регистрации, во вторник в Москве проведёт большую встречу со своими доверенными лицами и обсудит с ними свою предвыборную программу. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».



«В мероприятии примут участие экономисты Евгений Гонтмахер и Игорь Николаев, правозащитник Лев Пономарев, историк, профессор Андрей Медушевский, политик Владимир Рыжков, экс-мэр Петрозаводска, директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина, журналист Надежда Ажгихина и другие», - сообщили в пресс-службе.



Пресс-служба проводит аккредитацию журналистов на встречу кандидата Явлинского с доверенными лицами.