1 марта — Mossovetinfo.ru — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственн...

21 февраля — Mossovetinfo.ru — 22 марта 2024 года, в первую годовщину теракта в Crocus City Hall, запланировано открытие откроют...