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Общество
01.03.2025, 12:56
YouTube по-прежнему недоступен для использования в России - Роскомнадзор
1 марта — Mossovetinfo.ru — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственн...
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Общество
21.02.2025, 11:56
Открытие мемориала жертвам теракта в Crocus City Hall запланировано на 22 марта
21 февраля — Mossovetinfo.ru — 22 марта 2024 года, в первую годовщину теракта в Crocus City Hall, запланировано открытие откроют...
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Общество
15.02.2025, 12:55
ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянина
15 февраля— Mossovetinfo.ru — Трое израильских заложников — Иаир Хорн, Саги Декель Чен и Александр Саша Труфанов —д...