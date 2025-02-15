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Общество     01.03.2025 12:56

YouTube по-прежнему недоступен для использования в России - Роскомнадзор

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Теги:  YouTube  Роскомнадзор  блокировка  посещаемость 

1 марта — Mossovetinfo.ru — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, сообщил, на фоне информации о возобновлении его работы YouTube в России без VPN, YouTube по-прежнему недоступен для пользователей, сообщает ТАСС.

«ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», - сообщили в ведомстве. Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

«ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел YouTube по месячному охвату, Mediascope также зафиксировал снижение посещаемости видеохостинга после его полного замедления в России на 6% за год.

В декабре 2024 года пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова «искренне поразил» популярный блогер Влад Бумага, который на прямой линии с президентом « действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», - рассказал Песков. Пресс-секретарь также отметил, что посмотрел видеоролики Влада Бумаги, но «не понял, почему он такой популярный». По его словам, это «поколенческая проблема».

В августе 2024 года сообщалось, что операторы начали устанавливать решения, благодаря которым пользователи могут посмотреть видео на YouTube. Участники рынка считают, что в этом нет правонарушения, так как сервис хотя и «замедляется», но официально не запрещен.

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Теги: 
YouTube  Роскомнадзор  блокировка  посещаемость 

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