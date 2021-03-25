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Общество     25.03.2021 21:22

Юлию Галямину лишили полномочий муниципального депутата

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Теги:  Юлия Галямина  депутаты  лишение полномочий 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Совет депутатов Тимирязевского района Москвы лишил Юлию Галямину полномочий муниципального депутата и исключил ее из состава совета.

За лишение Галяминой депутатских полномочий проголосовали 8 депутатов. 5 депутатов проголосовали против, один воздержался.

Причиной лишения Галяминой полномочий муниципального депутата стало решение Тверского районного суда Москвы, который в конце декабря признал ее виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов и приговорил ее к двум годам условно.

11 марта решение районного суда было утверждено Мосгорсудом. Таким образом, решение суда не дает Галяминой права быть депутатом. Кроме того, приговор лишает ее права принимать участие в других выборах в качестве кандидата.

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Теги: 
Юлия Галямина  депутаты  лишение полномочий 

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