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Общество     02.08.2024 10:30

За 7 лет программы реновации введено в эксплуатацию 322 новостройки - Собянин

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Теги:  реновация  программа  ход реализации  Собянин  Хорошево-Мневники 

2 августа — Mossovetinfo.ru — Одному из самых важных градостроительных проектов Москвы — Программе реновации — 7 лет, за это время по Программе введено в эксплуатацию 322 новостройки, сообщил сэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм канале.

Программа задала новый стандарт жизни в столице, москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой, отмечает мэр.

«За эти годы мы проделали огромную работу:
— Сформировали необходимую документацию, подготовили проекты планировок и утвердили финансирование;
— Подобрали территории для строительства более чем 13 млн кв. м жилья, составили перечень расселяемых домов и обозначили ориентировочные сроки переезда;
— Ввели в эксплуатацию 322 новостройки. Москвичи въезжают в готовые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту», — сообщает Собянин.

В 2023 году мэр поручил ускорить темпы реализации программы. Новоселье уже отметили больше 147 тысяч жителей, ещё 20 тысяч сейчас в процессе переезда или оформления документов. В среднем срок расселения домов сократился почти в два раза — до 5,5–6 месяцев. В целом 2024 год планируется ввести 1,6 млн кв. м жилья и начать переселение около 50 тысяч человек.

С начала 2024-го власти подобрали 21 площадку для строительства и ввели в эксплуатацию 18 новых домов. Под переселение передали 31 жилой комплекс.

При этом ИА «Моссовет» отмечает, что ряд подобранных ранее площадок для программы реновации, в сложных районах с большим объемом домов вошедших в программу реновации, могут быть исключены из программы, что приведет к переносу обозначенных властями ориентировочных сроков переезда. Такая ситуация, например, складывается в районе «Хорошево-Мневники».
Всего в районе Хорошево-Мневники в рамках программы реновации жилищного фонда более 30 тысяч человек будут обеспечены новым жильем. На последующих этапах программы, с 2025 по 2028 гг. предстоит расселить 18 тысяч человек, с 2029-2032 гг. – еще 8,4 тысячи жителей.

В августе 2017 года московские власти сформировали и утвердили Программу реновации и опубликовали

список домов, вошедших в программу реновации жилья

В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Со старта Программы реновации жилья в Москве «введены в эксплуатацию 307 домов по всей Москве. 472 здания, или 9 млн кв. метров жилья, — в работе», - сообщал мэр Москвы в апреле нынешнего года.

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Теги: 
реновация  программа  ход реализации  Собянин  Хорошево-Мневники 

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