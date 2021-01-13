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Общество     14.01.2021 09:11

За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

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Теги:  погода  снегопад  прогноз погоды 

14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, на метеостанции ВДНХ за ночь выпало 8 миллиметров осадков, при месячной норме в 42 миллиметра.

В Москве из-за снегопада образовались снежные заносы и гололедица. По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве продлится и в течение дня четверга, 14 декабря.

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Теги: 
погода  снегопад  прогноз погоды 

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