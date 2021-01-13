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Общество
14.01.2021, 09:11
За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков
14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По словам Т...
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Общество
13.01.2021, 20:43
Морозы сохранятся в Москве до конца января
13 января. Mossovetinfo.ru – Морозы сохранятся в Москве до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Пик холодов ожидаетс...
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Общество
13.01.2021, 20:35
Шереметьев перестал быть депутатом Мосгордумы
13 января. Mossovetinfo.ru – Олег Шереметьев, который был осужден по уголовному делу о мошенничестве перестал быть депутатом Московской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. ...