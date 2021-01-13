Общество 14.01.2021, 09:11 За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По словам Т...

Общество 13.01.2021, 20:43 Морозы сохранятся в Москве до конца января

13 января. Mossovetinfo.ru – Морозы сохранятся в Москве до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Пик холодов ожидаетс...