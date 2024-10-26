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Общество     30.10.2024 13:11

Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ - Песков

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Теги:  Россия  США  СМИ  журналисты  задержание  Песков  МИД 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ, для России это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

«Тем более после выполнения всех формальностей, всех процедур по получению всех разрешений на въезд, такое отношение к журналистам противоречит принципам свободы СМИ. И, конечно, для нас это является неприемлемым», - сказал Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов в аэропорту США.

«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США», - также сказал Песков.

Ранее оператор Известий Владимир Боровиков сообщил, что его допрашивали 10 часов в американском аэропорту. Он записал видео, в котором рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда не инкогнито, а в полном соответствии с выданными документами.

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Теги: 
Россия  США  СМИ  журналисты  задержание  Песков  МИД 

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