Лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин:

«Экология не знает границ. Объединение Москвы и Подмосковья – объективная необходимость»

- Действительно, нам удалось сделать большой шаг к консолидации всего российского «зеленого» движения. Впервые в современной истории российские экологические партии и ряд общественных организаций выступили единым фронтом, что дает шанс продемонстрировать хороший результат на этих выборах.Наличие «зеленых» в органах власти – это общеевропейская тенденция, которая говорит о зрелости политической системы. Экологическая проблематика выходит в топ тогда, когда решены базовые социально-экономические проблемы, и появляется возможность подумать об окружающем мире. Сейчас для московского региона экологическая тематика очень актуальна. Это, кстати, и продемонстрировали «зеленые» праймериз, в которых приняло участие более 37 тыс. москвичей, получено более 300 «наказов» о проблемах с окружающей средой и способах их решения.Наша стратегия крайне простая – мы планируем в рамках предвыборной кампании по выборам Мэра Москвы и Губернатора Подмосковья провести широкую общественную дискуссию по экологическим проблемам московского региона. Это уникальная возможность обсудить с жителями 20-ти миллионной московской агломерации единую программу выхода из экологической катастрофы, которая надвигается на всех нас. Нужно срочно принять антикризисную программу первоочередных действий, определить приоритеты и сформулировать стратегию устойчивого экологического развития мегаполиса.- По-другому сформулирую: любого здравомыслящего человека волнует его здоровье и здоровье близких, а проблемы с самочувствием – прямое следствие неблагополучной экологической ситуации в регионе. Вообще экология – это интегральный показатель качества жизни, и очевидно, что чистая вода, нормальный свежий воздух, благоприятная среда обитания в целом – необходимое условие для полноценной жизни человека. Вопросы повышения доходов населения, социального обеспечения, развития системы образования и культуры никто не отменял. Просто нужно понимать, что первично, а что вторично.- К сожалению, ситуация действительно крайне сложная. Многие проблемы не решались десятилетиями, и сейчас наступает час «Х». В первую очередь это касается наиболее урбанизированной части московской агломерации (Москва и пригороды). Ключевых проблем три – качество атмосферного воздуха, загрязнённость водных ресурсов и проблема отходов.- Проблема чистого воздуха связана с транспортной ситуацией и работой предприятий-загрязнителей. Для решения транспортной проблемы вся градостроительная деятельность, землепользование и планы территориального развития должны быть синхронизированы и управляться из единого центра. Нельзя реализовывать программу реновации в Москве без понимания планов развития таких муниципалитетов как Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Реутов, Подольск, Одинцово, и т.д. Мы никогда не решим проблему автомобильных пробок без создания полицентричного города с возможностью жить, работать и получать все необходимые социально-потребительские услуги в шаговой доступности.Москва не приспособлена для нужд современного мегаполиса с таким количеством жителей и автотранспорта – не хватает улично-дорожной сети (сейчас УДС составляет 8% при минимально необходимых 25%), а как следствие – автомобильные пробки, которые дают более 90% всего загрязнения столичного воздуха. Также городу резко не хватает зеленых насаждений – несмотря на масштабные программы «Моя улица» и «Миллион деревьев», а также присоединение «Новой Москвы», ситуация печальна. За 15 лет мы потеряли не менее 700 га деревьев и кустарников, озелененные территории составляют менее 10% площади города. Необходимо принимать единый план по восстановлению лесозащитного пояса московской агломерации.Аналогичная проблема вывода промышленности за пределы Москвы – есть предприятия, экологический вред от деятельности которых невозможно оценить. Например, Московский НПЗ: его нужно не модернизировать и не переносить, а просто закрыть. И все разговоры про то, что, если «тронуть» МНПЗ, грядёт повышение стоимости бензина – полная ерунда. Вспомните тенденцию: цены на нефть на мировых рынках растут – цены на бензин тоже растут. Мировые цены падают, а цены на российский бензин – опять растут. Вот точно так же никакой связи между закрытием МНПЗ и ценами на бензин не существует. А вред для экосистемы московского региона огромный. Мы будем требовать прекращения деятельности МНПЗ уже в этом году!- Несмотря на многомиллиардные инвестиции в реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, я бы Вам не советовал пить воду из-под крана. Вообще ситуация с водными ресурсами московского региона, и в первую очередь с Москвой-рекой, носит уже критический характер. Качество воды в реке в пределах Москвы и ниже по течению неудовлетворительно, что частично обусловлено соотношением сточных и природных вод, близким к 1:2. После очистки сточные воды не удовлетворяют требованиям по содержанию органических веществ, нефтепродуктов и тяжёлых металлов. В воде реки в размерах, превышающих нормы, содержатся соли тяжёлых металлов, нефтепродукты, пестициды, фенолы. Наиболее загрязнены участки реки около Нагатино и Люблино, несколько меньше возле Щукино. Специалисты шутят, что в Москве-реке можно проявлять фотоплёнку, поскольку содержание цинка и солей тяжёлых металлов в её водах превышает норму в несколько раз. Нужен системный план реабилитации Москвы-реки и это тоже общий проект Москвы и Подмосковья.- Если брать Московский регион – то здесь около 12 млн тонн отходов ежегодно: примерно 4 млн.т. в области, и 8 млн.т. - в Москве (и с учетом реновации эта цифра должна ещё вырасти). Получается, 1 человек, проживающий в Москве, производит в год около 600 кг мусора. В Москве (в т.ч. в Новой Москве) юридически запрещено отходы захоранивать, поэтому практически весь мусор вывозят в Московскую область (МО), за исключением небольшого количества, направляемого на мусоросжигательные заводы в Москве. Я бы оценил, что в МО уходит 99% отходов, вывозимых за МКАД, оставшийся 1% - в другие соседние регионы.В соответствии с изменениями, которые в последние годы Минприроды России внесло в ФЗ №89, желательно полностью сортировать весь мусор и извлекать из него все возможные полезные элементы. А в ближайшие годы это станет обязательным. Постепенно вступают в силу запреты на выбрасывание на свалки тех или иных категорий вторсырья: часть работает уже сейчас, другая часть заработает с 1 января 2019 г., и так постепенно до 2022 г. Т.е. получается, что закон побуждает не захоранивать несортированные отходы – надо, чтобы они максимально сортировались и перерабатывались. Однако на практике, этого, конечно, не происходит. И я полагаю, что, если не заняться плотно этим вопросом, московские операторы в сфере обращения с отходами и к 2022 году не организуют нормальную систему РСО.Сортировку могут производить как первичные производители ТКО – т.е. жители, так и специальные сортировочные станции. Отходы из Москвы, как правило, идут через перегрузку на сортировочных станциях – все-таки у кого-то из операторов в Москве какая-то инфраструктура есть. В целом, если взять 100% вывозимых отходов, то примерно 6% – перерабатывается, 4% – сжигается, а 90% – захоранивается.- Технологию раздельного сбора мусора в Москве, несмотря на некоторые усилия городских властей, не смогли внедрить, сейчас эта программа работает в смешных масштабах. В области есть 2 муниципалитета, в которых процесс сортировки развит на относительно приличном уровне – это Дубна и Мытищи. Но 90% мусора мы захораниваем, хотя, конечно, согласно закону этого происходить не должно. Нормальный процесс сортировки смог бы уменьшить общий объем мусора на 50%, а массу – на 20%. (у нас вывозят кубами – объемом, а захоранивают на полигонах тоннами, по массе).Эти 50% объема потенциального вторсырья – это, в основном, упаковка. Для её переработки уже придумали целый ряд современных, безопасных и эффективных способов и технологий – по бумаге, стеклу, пластмассе. Кроме того, есть отдельные виды опасных отходов – ртутные лампы, батарейки и т.д., которые в принципе не подлежат захоронению или сжиганию. Зато в их составе имеется ценное дорогое сырьё: тяжёлые металлы, драгоценные металлы, и пр. Если мы начнём, наконец, сдавать их на переработку, а не закапывать в землю, то кроме несомненной пользы для природы, получится ещё и дополнительный доход.- Во-первых, потому что московские власти вместе с операторами-подрядчиками не создали необходимую инфраструктуру. Во-вторых, потому что не проведена нормальная разъяснительная кампания для граждан. За рубежом есть европейская традиция – с 5 контейнерами (для пищевых отходов, стекла, бумаги, пластика и металла), есть американская – с двумя контейнерами (для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов). Мне кажется, нашим гражданам пока подошел бы вариант с 2 контейнерами. Кстати, в Дубне и Мытищах действует именно такая система. Насколько я знаю, у московского областного правительства были планы до 1 января 2019 перейти на двухконтейнерную систему во всех 67 муниципалитетах. Соответственно, провести разъяснительную работу с гражданами.В Москве же профильный орган – Департамент природопользования и охраны окружающей среды – этим просто не занимается. При этом темой вывоза мусора в Москве занимается Департамент ЖКХ, а темой пропаганды и популяризации – Департамент природопользования. И их деятельность между собой явно не сильно синхронизируется. В этом плане в Подмосковье больше порядка – там проблему отходов полностью курирует министерство экологии и природопользования региона.Мне, конечно, кажется, что если бы контейнеры везде стояли, то большинство жителей все-таки стали бы выбрасывать мусор в 2 контейнера. А к тем, кто не стал бы – можно применять систему штрафов. Разумно ведь создать экономическую мотивацию. В европейских странах, например, штрафы за отсутствие сортировки очень большие. А домохозяйства, исправно участвующие в РСО, наоборот, получают скидку на стоимость вывоза мусора. Почему такие простые решения не приходят коллегам из Правительства Москвы в голову? – Наверное, во-первых, потому, что они привыкли вывозить отходы за МКАД и забывать о них, а во-вторых, потому что они вечно заняты чем-то другим. Совершенно очевидно, что «мусорная» проблема общая для Москвы и Московской области.- Вы поймите, экология не знает границ. Объединение Москвы и Подмосковья – объективная необходимость. Нет никаких административных границ и регламентов для экосистемы московского региона. Мы все, несмотря на социальные, идеологические, культурные, религиозные и иные различия, дышим одним воздухом, пьем одну воду и одинаково выбрасываем мусор. Нельзя допускать, чтобы Подмосковье стало помойкой для Москвы. Это нерационально. Все равно придется потом убирать за собой.Так получается, что в нашей стране о любой системной проблеме можно серьезно поговорить только в рамках избирательной кампании. В противном случае вас либо не услышат, либо высмеют. Совершенно очевидно, что проблема экологии для московской агломерации стала отнюдь уже не смешной и отмахиваться от содержательной дискуссии не стоит. Думаю, сейчас настало самое время.Партийным кандидатом в Губернаторы Подмосковья станет глава подмосковного отделения партии, известный эколог. У нее богатый опыт природоохранной деятельности и она пользуется авторитетом и поддержкой у многих инициативных групп граждан. Она сама живет в рядом с мусорным полигоном «Алексинский карьер» в Клину и хорошо знает эту проблематику. Сейчас для нас главный вопрос будет проблема прохождения так называемого муниципального фильтра. Очень надеюсь, что не будет административного давления на депутатов и все будет проходить в рамках законодательства.