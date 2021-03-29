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Общество     29.03.2021 21:08

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  домашние животные 

29 марта. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму законодательным собранием Челябинской области. По мнению авторов законопроекта, обязательная регистрация домашних животных станет одной из мер борьбы с ростом численности бездомных животных. Одним из факторов такого роста являются домашние животные, брошенные своими хозяевами, или потерявшиеся.

Обязательная регистрация домашних животных позволит возвращать потерявшихся домашних питомцев владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Полномочиями порядка установления правил регистрации домашних животных предлагается наделить власти регионов.

Кроме того, законопроект предлагает ввести полномочия федерального органа исполнительной власти в установлении единых для всей страны условий надлежащего содержания домашних животных, что не всегда обеспечивается хозяевами.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  домашние животные 

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