Законопроект об обязательной регистрации домашних животных внесен в Госдуму

29 марта. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.



Законопроект был внесен в Госдуму законодательным собранием Челябинской области. По мнению авторов законопроекта, обязательная регистрация домашних животных станет одной из мер борьбы с ростом численности бездомных животных. Одним из факторов такого роста являются домашние животные, брошенные своими хозяевами, или потерявшиеся.



Обязательная регистрация домашних животных позволит возвращать потерявшихся домашних питомцев владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.



Полномочиями порядка установления правил регистрации домашних животных предлагается наделить власти регионов.



Кроме того, законопроект предлагает ввести полномочия федерального органа исполнительной власти в установлении единых для всей страны условий надлежащего содержания домашних животных, что не всегда обеспечивается хозяевами.