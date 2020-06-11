11 июня. Mossovetinfo.ru – Заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию в Москве подали уже более 500 тысяч человек. Об этом сообщает mos.ru.



Электронное голосование будет проходить на специально созданном портале 2020og.ru в течение 6 дней до дня основного голосования: с 25 по 30 июня. 1 июля, в основной день голосования, проголосовать онлайн будет нельзя.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать, читайте здесь.