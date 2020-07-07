7 июля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 7 июля в Москве ожидается 30-градусная жара и кратковременные грозовые дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +30…+32°. Во второй половине дня появятся кучевые облака, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.



Ранее сообщалось, что согласно прогнозу, жаркая погода в Москве во второй половине недели сменится похолоданием и сильными осадками.