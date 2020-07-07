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Общество     07.07.2020 09:58

Жара и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве 7 июля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 июля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 7 июля в Москве ожидается 30-градусная жара и кратковременные грозовые дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +30…+32°. Во второй половине дня появятся кучевые облака, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу, жаркая погода в Москве во второй половине недели сменится похолоданием и сильными осадками.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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