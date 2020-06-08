8 июня. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве жара спадет к концу недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякова.
В течение недели в Москве в дневное время температура будет поднимать до 28-30 градусов тепла. Однако в пятницу, температура начнет падать и к субботе она снизится до 17-22 градусов тепла днем и до +12.. +17 градусов ночью.
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