8 июня. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве жара спадет к концу недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякова.



В течение недели в Москве в дневное время температура будет поднимать до 28-30 градусов тепла. Однако в пятницу, температура начнет падать и к субботе она снизится до 17-22 градусов тепла днем и до +12.. +17 градусов ночью.

