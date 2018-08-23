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Общество     23.08.2018 14:41

Жара вернется в Москву в последнюю неделю августа

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Теги:  погода  жара  Гидрометцентр 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Теплая и даже жаркая погода вернется в Москву в предстоящие выходные и продолжиться в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в ночные часы температура воздуха в Москве будет опускаться до 8-10 градусов тепла, однако в дневное время воздух в столице будет прогреваться до +24… +27 градусов.

Подобная тенденция продлится и на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха в столице будет опускаться ниже +15 градусов, однако днем температура воздуха может составлять +27… +29 градусов.


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Теги: 
погода  жара  Гидрометцентр 

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