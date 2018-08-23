23 августа. Mossovetinfo.ru – Теплая и даже жаркая погода вернется в Москву в предстоящие выходные и продолжиться в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в ночные часы температура воздуха в Москве будет опускаться до 8-10 градусов тепла, однако в дневное время воздух в столице будет прогреваться до +24… +27 градусов.
Подобная тенденция продлится и на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха в столице будет опускаться ниже +15 градусов, однако днем температура воздуха может составлять +27… +29 градусов.
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